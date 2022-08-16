Никита Гусев сообщил, до какого срока будет ждать предложения от команд НХЛ

Российский нападающий Никита Гусев сообщил, что будет ждать предложений от команд Национальной хоккейной лиги.



«Агент общается с командами в Америке. Я не знаю, как там устроен рынок. Поэтому спокойно тренируюсь, работаю над собой и жду. Я примерно понимаю, что самое позднее – это середина сентября. Иначе не успею поставить рабочую визу, чтобы прилететь туда в тренировочный лагерь», – приводит слова Гусева телеграм-канал телеканала «Матч».



В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за санкт-петербургский СКА, проведя 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 очков: забросил 10 шайб и отдал 25 голевых пасов. В плей-офф у него семь голов и девять результативных передач в 16 встречах.



В НХЛ Гусев выступал за «Флориду Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз», в общей сложности проведя 97 матчей и набрав 54 (17+37) очка.