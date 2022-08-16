Орлов: иногда кажется, что мы в футбол играем. В «Оттаве» Штюцле чуть заденешь — он всё

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о современном хоккее.
«Хоккей стал меняться? У чемпиона – «Колорадо» – мы всю дорогу говорили, какие у них необычные защитники, почти все четверо – атакующие, скорее, полузащитники уже. Это сейчас такой крен во всех командах пойдёт? Да. Это современный хоккей: кто больше всех играет с шайбой, кто выходит из своей зоны быстрее в атаку – это сейчас сильная сторона, и, я думаю, всё к этому идёт. Не зря сейчас все маленькие игроки возвращаются в лигу, потому что, когда я пришёл, ещё не было такого тренда, были ещё большие рослые защитники.
Я самый маленький был в команде? Да. Я был самый маленький и был другой хоккей. Буквально за 2-3 года всё резко поменялось, и начали всех маленьких игроков драфтовать, у них появились возможности.
Поэтому сейчас если смотреть зацепы – любое касание лёгкое… Возможно, иногда кажется, что мы в футбол играем: чуть-чуть его заденешь – он всё. В «Оттаве» играет Штюцле – и вот он больше всех на себе удаления зарабатывает, ветер дунет – он упадёт, и 2 минуты. Нам даже перед собранием говорят, чтобы его лишний раз не трогали клюшкой, потому что он упадёт.
Симуляция всегда бывает, бывает реально попадает. Мне, допустим, нос сломали – и ничего не дали. Просто я не загнулся, лишний раз не упал, хотя надо было сделать», – сказал Орлов на YouTube-канале «Скользкий лёд».
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