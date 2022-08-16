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«Торпедо» во второй раз обыграло «Дизель» в товарищеском матче

«Торпедо» во второй раз обыграло «Дизель» в товарищеском матче
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Нижегородское «Торпедо» одержало победу над пензенским «Дизелем» во второй товарищеской встрече между клубами со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

В составе команды Игоря Ларионова заброшенными шайбами отметились форвард Андрей Белевич (дубль), а также нападающие Ю Сато и Денис Венгрыжановский. Единственный гол «Дизеля» забил форвард Даниил Лапин.

Напомним, в первом очном матче команд, который состоялся вчера, 15 августа, «Торпедо» также одержало победу (5:2).

В следующем товарищеском матче нижегородцы встретятся с московским «Динамо» (22 августа, 13:00 мск).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. «Торпедо» первую встречу проведёт 3 сентября дома с магнитогорским «Металлургом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 августа 2022, вторник. 13:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 1
Дизель
Пенза
1:0 Сато (Дарьин, Федотов) – 06:31 (5x4)   1:1 Лапин (Глебов, Ли) – 10:03 (5x5)   2:1 Венгрыжановский (Агостино) – 33:28 (5x3)   3:1 Белевич (Воронин) – 52:57 (5x5)   4:1 Белевич (Орлов, Сизов) – 58:03 (en)
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