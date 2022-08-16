«Торпедо» во второй раз обыграло «Дизель» в товарищеском матче

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над пензенским «Дизелем» во второй товарищеской встрече между клубами со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



В составе команды Игоря Ларионова заброшенными шайбами отметились форвард Андрей Белевич (дубль), а также нападающие Ю Сато и Денис Венгрыжановский. Единственный гол «Дизеля» забил форвард Даниил Лапин.



Напомним, в первом очном матче команд, который состоялся вчера, 15 августа, «Торпедо» также одержало победу (5:2).



В следующем товарищеском матче нижегородцы встретятся с московским «Динамо» (22 августа, 13:00 мск).



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. «Торпедо» первую встречу проведёт 3 сентября дома с магнитогорским «Металлургом».