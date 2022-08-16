Новичок московского «Динамо» Илья Коновалов представил шлем к новому сезону

Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов представил шлем к новому розыгрышу Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. Фотографии были опубликованы пресс-службой бело-голубых в телеграм-канале.
Напомним, 12 июня московское «Динамо» объявило о подписании контракта с российским голкипером Ильёй Коноваловым. Ранее «Эдмонтон Ойлерз» выставил вратаря на безусловный драфт отказов с целью расторгнуть контракт. В начале межсезонья московское «Динамо» закрепило за собой права на вратаря. Это произошло в результате обмена между бело-голубыми и ярославским «Локомотивом», в ходе которого в стан железнодорожников направился голкипер Иван Бочаров.
Большую часть сезона Коновалов выступал в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс». Голкипер провёл 16 матчей в регулярном чемпионате.
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