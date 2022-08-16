Лучший снайпер чемпионата Финляндии вёл переговоры с клубом КХЛ и отказал в переходе

Бывший нападающий «Юкурита» Петрус Палму рассказал, что вёл переговоры с клубом КХЛ и отказал в переходе. По информации источника, в услугах форварда было заинтересовано минское «Динамо». Хоккеист принял решение продолжить карьеру в чемпионате Швеции.



«Мне лично звонили из КХЛ. Я проучил агентам поработать над этим. Дальнейших дискуссий с ними по этому поводу не было, потому что мне было совершенно ясно, что я не пойду туда играть. Было объявлено, что на этот раз никаких переговоров с нашей стороны не будет», — цитирует Палму Leijonat.



В прошлом сезоне Петрус Палму выходил на матчи «Юкурита» в роли капитана. В рамках регулярного первенства он провёл 59 матчей и набрал 59 (26+33) очков. В плей-офф он отправил в свою копилку пять (2+3) баллов.