Лучший снайпер чемпионата Финляндии вёл переговоры с клубом КХЛ и отказал в переходе

Бывший нападающий «Юкурита» Петрус Палму рассказал, что вёл переговоры с клубом КХЛ и отказал в переходе. По информации источника, в услугах форварда было заинтересовано минское «Динамо». Хоккеист принял решение продолжить карьеру в чемпионате Швеции.
«Мне лично звонили из КХЛ. Я проучил агентам поработать над этим. Дальнейших дискуссий с ними по этому поводу не было, потому что мне было совершенно ясно, что я не пойду туда играть. Было объявлено, что на этот раз никаких переговоров с нашей стороны не будет», — цитирует Палму Leijonat.
В прошлом сезоне Петрус Палму выходил на матчи «Юкурита» в роли капитана. В рамках регулярного первенства он провёл 59 матчей и набрал 59 (26+33) очков. В плей-офф он отправил в свою копилку пять (2+3) баллов.
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