Ларионов: выполнили задачу, показав не очень хороший, но и не очень плохой хоккей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу клуба в товарищеском матче с «Дизелем» (4:1).



«Завершился очередной микроцикл подготовки к сезону. Мы выполнили задачу, одержав две победы, показав не очень хороший, но и не очень плохой хоккей. Первое, на что обратили внимание перед игрой — дисциплина. 18 минут штрафа накануне — это очень много. Игроки прониклись и сыграли сегодня достаточно дисциплинированно. Было много сумбура и невнятного хоккея в первом периоде, на что мы обратили внимание в перерыве. После этого хоккеисты собрались и провели второй период на хорошем уровне, а в третьем довели матч до победы. Могли сегодня забивать больше. Реализация пока оставляет желать лучшего. Но, в принципе, вторая половина матча сегодня — это то, что мы хотим видеть. Главное, что есть решения, которые облегчают жизнь нашим нападающим и осложняют жизнь обороне соперника.



Сегодня мы дали себя проявить молодым ребятам. Показали хоккеистов тренерам нашего фарм-клуба, чтобы они какую-то часть сезона смогли использовать наших игроков правильно. Можно сказать, что сегодня был некий «шоу-рум», чтобы впоследствии ребята, которых мы командируем в «Дизель», не протирали там лавку, а играли и могли вернуться к нам в команду в игровом тонусе. Поэтому сегодня была задача дать возможность сыграть всем», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

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