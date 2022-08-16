Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал исход матча с магнитогорским «Металлургом» (1:4).
«По желанию и настрою мы начали здорово. Хорошо вкатились, играли строго по заданию. В первом периоде имели хороший момент для взятия ворот, но попали в штангу. Во втором периоде соперник воспользовался нашими удалениями и довёл счёт до 3:0 в свою пользу.
В заключительном периоде мы усилили давление на ворота соперника и как результат забили хороший гол в большинстве. А в концовке предприняли штурм. Создавали моменты и снова попадали в штангу. По броскам переиграли «Магнитку», но всё равно счёт не в нашу пользу. Считаю, неплохо сыграли против такого мастеровитого соперника.
Как дебютировали Самуэль Бучек и Йоанн Овитю? Со временем их игра только улучшится. Нужно время, чтобы они обрели своё нормальное функциональное состояние. Понятно, что им тяжело и попали сразу под «Магнитку», которая сейчас набрала определённый ход, вкатилась в игровой режим. Парни вкатятся, и всё будет нормально», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».
- 16 августа 2022
-
19:59
-
19:29
-
19:03
-
18:36
-
18:02
-
17:53
-
17:52
-
17:19
-
16:51
-
16:27
-
15:37
-
15:04
-
14:31
-
14:22
-
14:00
-
13:54
-
13:37
-
12:44
-
12:19
-
11:30
-
10:32
-
10:19
-
10:00
-
09:37
-
09:29
-
08:59
-
08:17
-
07:31
-
03:48
-
00:39
- 15 августа 2022
-
23:42
-
23:00
-
22:16
-
21:48
-
20:59