Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал исход матча с магнитогорским «Металлургом» (1:4).



«По желанию и настрою мы начали здорово. Хорошо вкатились, играли строго по заданию. В первом периоде имели хороший момент для взятия ворот, но попали в штангу. Во втором периоде соперник воспользовался нашими удалениями и довёл счёт до 3:0 в свою пользу.

В заключительном периоде мы усилили давление на ворота соперника и как результат забили хороший гол в большинстве. А в концовке предприняли штурм. Создавали моменты и снова попадали в штангу. По броскам переиграли «Магнитку», но всё равно счёт не в нашу пользу. Считаю, неплохо сыграли против такого мастеровитого соперника.



Как дебютировали Самуэль Бучек и Йоанн Овитю? Со временем их игра только улучшится. Нужно время, чтобы они обрели своё нормальное функциональное состояние. Понятно, что им тяжело и попали сразу под «Магнитку», которая сейчас набрала определённый ход, вкатилась в игровой режим. Парни вкатятся, и всё будет нормально», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».