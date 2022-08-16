«Автомобилист» в овертайме переиграл «Барыс»

Сегодня, 16 августа, «Барыс» и «Автомобилист» провели товарищеский матч. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане (Казахстан). Её обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Кулаковым из Твери и Константином Олениным из Москвы Матч завершился победой «Автомобилиста» в овертайме со счётом 4:3.



Никита Михайлис вывел «Барыс» вперёд на 14-й минуте, реализовав большинство. Но очень быстро Степан Хрипунов сравнял счёт. Затем хозяева вновь повели – забросил Джереми Бракко. Но гости вновь восстановили равновесие усилиями Анатолия Голышева. Под занавес встречи команды обменялись шайбами от Энтони Луиса и всё того же Голышева. А в овертайме Виктор Неучев поставил финальную точку.

Новый сезон КХЛ стартует в сентябре.