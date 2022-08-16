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«Автомобилист» в овертайме переиграл «Барыс»

«Автомобилист» в овертайме переиграл «Барыс»
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Сегодня, 16 августа, «Барыс» и «Автомобилист» провели товарищеский матч. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане (Казахстан). Её обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Кулаковым из Твери и Константином Олениным из Москвы Матч завершился победой «Автомобилиста» в овертайме со счётом 4:3.

Никита Михайлис вывел «Барыс» вперёд на 14-й минуте, реализовав большинство. Но очень быстро Степан Хрипунов сравнял счёт. Затем хозяева вновь повели – забросил Джереми Бракко. Но гости вновь восстановили равновесие усилиями Анатолия Голышева. Под занавес встречи команды обменялись шайбами от Энтони Луиса и всё того же Голышева. А в овертайме Виктор Неучев поставил финальную точку.

Новый сезон КХЛ стартует в сентябре.

Кубок президента Республики Казахстан. Кубок президента РК
16 августа 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 4
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Михайлис (Вей, Луис) – 13:18 (5x4)   1:1 Хрипунов – 17:06 (4x5)   2:1 Бракко (Вей, Михайлис) – 32:22 (4x4)   2:2 Голышев – 39:04 (5x4)   3:2 Луис (Грэм, Бракко) – 52:19 (5x3)   3:3 Голышев (Блэкер, Мэйсек) – 58:40 (6x4)   3:4 Неучев – 60:43 (3x3)
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