Минское «Динамо» подписало контракт с обладателем Кубка Стэнли

Однолетний контракт с минским «Динамо» подписал нападающий Седрик Пакетт, который прошлый сезон разделил между НХЛ и АХЛ, а в 2020 году выигрывал Кубок Стэнли, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне Пакетт выступал за «Монреаль». Он провёл 24 матча в Национальной хоккейной лиге и набрал два (0+2) очка. Также хоккеист отыграл 28 игр в АХЛ, в которых он отметился 17 (13+4) баллами. Всего в НХЛ Пакетт провёл 448 матчей и записал на свой лицевой счет 95 (51+44) очков.
Напомним, 14 августа в Минске (Беларусь) во Дворце спорта состоялся товарищеский матч. Местное «Динамо» принимало ЦСКА. Матч закончился победой хозяев со счётом 6:1. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии ЦСКА обыграл «Металлург» (4-3).
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