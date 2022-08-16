Евгений Корешков: когда сказали, что Никитин ушёл из ЦСКА, был шок
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Помощник главного тренера СКА Евгений Корешков рассказал, как он воспринял новости об уходе Игоря Никитина из ЦСКА.
«Команда выстраивалась не один год с прошлым тренером. Системный хоккей был заложен. Было тяжело что-то перестроить. Парни настолько обучены тактическим действиям, что понимали всё с полуслова. Тренерам оставалось только направлять их, корректировать и контролировать.
У меня был действующий контракт. Более того, это произошло перед предсезонкой. Конечно, это был шок для меня, когда мне позвонили и сказали, что Никитин больше не работает, а Фёдоров — главный тренер. Помощникам сказали, что все остаются. Через неделю началась предсезонка, и мы продолжили работать», — цитирует Корешкова «Спорт-экспресс».
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