Евгений Корешков: когда сказали, что Никитин ушёл из ЦСКА, был шок

Помощник главного тренера СКА Евгений Корешков рассказал, как он воспринял новости об уходе Игоря Никитина из ЦСКА.



«Команда выстраивалась не один год с прошлым тренером. Системный хоккей был заложен. Было тяжело что-то перестроить. Парни настолько обучены тактическим действиям, что понимали всё с полуслова. Тренерам оставалось только направлять их, корректировать и контролировать.



У меня был действующий контракт. Более того, это произошло перед предсезонкой. Конечно, это был шок для меня, когда мне позвонили и сказали, что Никитин больше не работает, а Фёдоров — главный тренер. Помощникам сказали, что все остаются. Через неделю началась предсезонка, и мы продолжили работать», — цитирует Корешкова «Спорт-экспресс».