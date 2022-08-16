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Степан подписал пробный контракт с «Каролиной Харрикейнз»

Степан подписал пробный контракт с «Каролиной Харрикейнз»
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Нападающий Дерек Степан подписал пробный контракт с «Каролиной Харрикейнз», сообщает Cap Friendly. По информации источника, в сентябре хоккеист приедет в тренировочный лагерь команды и попытается доказать, что заслуживает полноценного соглашения с клубом.

Напомним, американский хоккеист уже выступал за «Каролину» на протяжении предыдущего сезона. Он выходил на лёд в 58 матчах регулярного розыгрыша, в которых набрал 19 (9+10) очков. В стадии плей-офф нападающий отыграл ещё три встречи, но не отметился результативными действиями. Если брать общую статистику по карьере, Дерек Степан провёл в Национальной хоккейной лиге 817 матчей. На его лицевом счету 177 заброшенных шайб и 327 результативных передач.

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