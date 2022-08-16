Хоккейного тренера обвинили в избиении ребёнка клюшкой
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Хоккейный тренер избил 10-летнего воспитанника спортивной школы в Западном округе Москвы, сообщает «Московский комсомолец».
По информации источника, инцидент случился на тренировке в хоккейной секции около полудня 15 августа. Воспитанники начали спорить из-за очерёдности в выполнении упражнения, начали толкаться, а затем и вовсе упали на лёд. После случившегося тренер секции, увидев спор детей, ударил одного из них клюшкой по пятой точке. Позже родители сообщили, что у ребёнка появился синяк, след от нанесённого удара. Врачи зафиксировали также ушиб.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Как сообщают родители, тренер отличался строгостью в отношении учеников.
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