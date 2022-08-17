Заварухин: в игре с «Барысом» переломили ход матча и забили в конце нужный гол

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Барысом» в Нур-Султане на Кубке президента Республики Казахстан.
«Сложный матч, летний хоккей, много удалений. Гол в овертайме принёс нам победу. Мы имели пятиминутное большинство, но не реализовали. Пока спишем это на летний хоккей. То, что «Барыс» проводил первый матч в это межсезонье, поначалу не ощущалось. «Барыс» очень здорово начал – помогали трибуны, хороший прессинг был со стороны соперника. Мне даже показалось, что мы как будто первый матч проводим. Видно, что «Барыс» – обученная команда, но где-то мы переломили ход игры, забили в конце нужный гол», – цитирует Заварухина официальный телеграм-канал клуба.
Ранее екатеринбуржцы заняли второе место на Мемориале Ромазана.
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