Неучев — о победном голе: партнёры сказали: «Красавчик, но играл не очень»

Нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев прокомментировал победу над «Барысом» в Нур-Султане на Кубке президента Республики Казахстан.

«Первый период нам давался не очень, в отличие от остальных. Много большинства, меньшинства… Реализовали большинство, но чуть не получилось у нас в меньшинстве. А в целом – хорошая быстрая игра.

Какие эмоции от победной шайбы? Это всего лишь предсезонка. Я ничего в этом такого не вижу. Завтра следующий матч, я готовлюсь к нему.

Что сказали партнёры по команде? Поздравили, конечно, сказали: «Красавчик, но играл не очень».

Наверное, молодым не так сложно играть в таком графике. Мне достаточно просто сыграть два-три матча подряд. А потом уже, да, накапливается усталость. Сейчас я в небольшой физической яме, но к сезону должен выйти на пик», – цитирует Неучева официальный телеграм-канал клуба.