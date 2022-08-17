Неучев — о победном голе: партнёры сказали: «Красавчик, но играл не очень»

Нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев прокомментировал победу над «Барысом» в Нур-Султане на Кубке президента Республики Казахстан.
«Первый период нам давался не очень, в отличие от остальных. Много большинства, меньшинства… Реализовали большинство, но чуть не получилось у нас в меньшинстве. А в целом – хорошая быстрая игра.
Какие эмоции от победной шайбы? Это всего лишь предсезонка. Я ничего в этом такого не вижу. Завтра следующий матч, я готовлюсь к нему.
Что сказали партнёры по команде? Поздравили, конечно, сказали: «Красавчик, но играл не очень».
Наверное, молодым не так сложно играть в таком графике. Мне достаточно просто сыграть два-три матча подряд. А потом уже, да, накапливается усталость. Сейчас я в небольшой физической яме, но к сезону должен выйти на пик», – цитирует Неучева официальный телеграм-канал клуба.
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