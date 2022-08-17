Московское «Динамо» проведёт открытую тренировку и презентацию команды с участием Овечкина

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о том, что проведёт открытую тренировку для болельщиков. В ней примут участие и звёздные гости: Александр Овечкин, Александр Харитонов, Александр Хованов, Александр Ерёменко.



Подобные мероприятия клуб не проводил уже три года: в 2020 году презентация команды прошла в онлайн-формате, в 2021-м была отменена из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.



«ВТБ Арена» откроется для болельщиков в 13:00. В фойе будут проходить различные активности, в том числа киберзона, аквагрим, аэрохоккей и многое другое.



В 14:00 в чаше стадиона начнётся яркое световое шоу. Также состоится представление полного состава команды и знакомство с новичками клуба. После раскатки команда проведёт полноценную тренировку.



Также в этот день будут разыграны призы, которые вручит Александр Овечкин. А по окончании тренировки в фойе арены воспитанники клуба экс-динамовцы Александр Харитонов, Александр Хованов и Александр Ерёменко проведут автограф-сессию для всех желающих.



Получить пригласительный билет на тренировку можно на официальном сайте бело-голубых.