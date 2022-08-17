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Игрока «Магнитки» удалили на две минуты за отсутствие капы

Игрока «Магнитки» удалили на две минуты за отсутствие капы
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В эти минуты в Нур-Султане (Казахстан) проходит предсезонный турнир, Кубок президента Республики Казахстан, в котором играют екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт в матче 2:1 в пользу «Магнитки» (2:0, 0:1).

На 33-й минуте хоккеист «Металлурга» Юрий Платонов был удалён на две минуты за нарушение экипировки – отсутствие капы.

По правилам капа должна быть у каждого игрока КХЛ, кто родился после 31 декабря 1998 года. Юрий Платонов родился в 2000 году.

Напомним, для «Металлурга» этот матч стал пятым в рамках предсезонной подготовки. Ранее магнитогорцы одержали две победы, обыграв «Амур» (3:0) и «Нефтехимик» (4:1), а также дважды уступили – «Трактору» (1:4) и «Автомобилисту» (4:5 ОТ).

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