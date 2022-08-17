Московское «Динамо» должно Шипачёву 110 миллионов рублей

Московское «Динамо» не выплатило нападающему Вадиму Шипачёву 110 миллионов рублей в качестве индивидуального бонуса. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». В текущее межсезонье игрока обменяли в казанский «Ак Барс» после трёх сезонов, проведённых в составе бело-голубых.



В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Шипачёва 48 матчей и 67 очков: он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф у него 10 очков (3+7) в 11 встречах. Шипачёв в последних трёх сезонах становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.



Также Вадим стал самым ценным игроком сезона-2021/2022 КХЛ.

Напомним, контракт Шипачёва с казанским клубом подписан до конца сезона-2024/2025.