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«Металлург» обыграл «Автомобилист» на турнире в Казахстане

«Металлург» обыграл «Автомобилист» на турнире в Казахстане
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В эти дни в Нур-Султане (Казахстан) проходит предсезонный турнир, Кубок президента Республики Казахстан. В сегодняшнем матче встречались екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Матч завершился победой магнитогорцев со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

На третьей минуте Филипп Майе открыл счёт в матче после паса Николая Голдобина. На 17-й Семён Кошелев увеличил преимущество «Магнитки». Ему ассистировали Максим Карпов и Николай Голдобин.
На 24-й минуте Василий Филяев отыграл одну шайбу «Автомобилиста», отличившись с передачи Егора Баранова.

Кубок президента Республики Казахстан. Кубок президента РК
17 августа 2022, среда. 12:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Майе (Голдобин) – 02:18 (5x5)   0:2 Кошелев (Карпов, Голдобин) – 16:15 (5x4)   1:2 Филяев (Баранов) – 23:14 (5x5)

Также в этом матче на 33-й минуте хоккеист «Металлурга» Юрий Платонов был удалён на две минуты за нарушение экипировки – отсутствие капы. По правилам капа должна быть у каждого игрока КХЛ, кто родился после 31 декабря 1998 года. Юрий Платонов родился в 2000 году.

Напомним, для «Металлурга» этот матч стал пятым в рамках предсезонной подготовки. Ранее магнитогорцы одержали две победы, обыграв «Амур» (3:0) и «Нефтехимик» (4:1), а также дважды уступили – «Трактору» (1:4) и «Автомобилисту» (4:5 ОТ).

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