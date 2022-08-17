«Металлург» обыграл «Автомобилист» на турнире в Казахстане

В эти дни в Нур-Султане (Казахстан) проходит предсезонный турнир, Кубок президента Республики Казахстан. В сегодняшнем матче встречались екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Матч завершился победой магнитогорцев со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).



На третьей минуте Филипп Майе открыл счёт в матче после паса Николая Голдобина. На 17-й Семён Кошелев увеличил преимущество «Магнитки». Ему ассистировали Максим Карпов и Николай Голдобин.

На 24-й минуте Василий Филяев отыграл одну шайбу «Автомобилиста», отличившись с передачи Егора Баранова.

Также в этом матче на 33-й минуте хоккеист «Металлурга» Юрий Платонов был удалён на две минуты за нарушение экипировки – отсутствие капы. По правилам капа должна быть у каждого игрока КХЛ, кто родился после 31 декабря 1998 года. Юрий Платонов родился в 2000 году.



Напомним, для «Металлурга» этот матч стал пятым в рамках предсезонной подготовки. Ранее магнитогорцы одержали две победы, обыграв «Амур» (3:0) и «Нефтехимик» (4:1), а также дважды уступили – «Трактору» (1:4) и «Автомобилисту» (4:5 ОТ).