Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в контрольном матче

Только что в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» завершился контрольный матч, в котором московское «Динамо» принимало подольский «Витязь». Встреча закончилась победой бело-голубых со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).



На 15-й минуте Богдан Тринеев открыл счёт в матче, на 17-й Никита Буруянов увеличил преимущество бело-голубых и установил окончательный счёт.

Отметим, что эта победа стала для динамовцев второй в рамках предсезонной подготовки. Ранее они уступили в пяти матчах, а также одержали одну победу над «Северсталью». «Витязь» потерпел пятое поражение за это лето. Также на счету команды две победы.



Напомним, это поражение стало для подольской команды третьим подряд.

Ранее динамовцы сообщили, что проведут открытую тренировку для болельщиков. На ней будут присутствовать звёздные гости.