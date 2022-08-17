Александр Шарыченков представил шлем, в котором будет выступать за ЦСКА в новом сезоне

Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков показал дизайн шлема, в котором он будет выступать в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2022/2023. Фотографии экипировки появились в телеграм-канале КХЛ. На шлеме нанесена надпись ЦСКА и нарисован железный конь.
Напомним, в мае голкипер Александр Шарыченков вернулся в ЦСКА и подписал двухлетний контракт с клубом. 30-летний хоккеист уже выступал за красно-синих в сезоне-2020/2021, выиграв с командой Кубок Континента и серебряную медаль чемпионата России. В 36 матчах того сезона он одержал 18 побед, отразив 91,5% бросков и дважды сыграв на ноль.
Минувший сезон голкипер провёл в «Салавате Юлаеве», где сыграл в 17 встречах регулярного чемпионата и 10 матчах плей-офф. Отметим, в плей-офф на счету вратаря один шат-аут.
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