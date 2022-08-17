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Абрамов: ЦСКА нужно подтверждать свой статус, играть на победу в каждом матче

Абрамов: ЦСКА нужно подтверждать свой статус, играть на победу в каждом матче
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал о подготовке к новому розыгрышу Континентальной хоккейной лиги.

«Отличное настроение, вышли, потренировались. У нас сейчас лёд утром и вечером – настрой рабочий. После выходного дня тренировка была интенсивной, один в один поиграли, тактику разбирали.

Как прошёл выходной день? Отдохнул. Ничего особенного: сходил в СПА, в баню, поспал, восстановил силы, чтобы снова ринуться в бой. С Сергеем Фёдоровым после тренировки просто о хоккейных вещах говорили.

Чувствуется приближение сезона, уже хочется выйти на матчи. Но есть ещё несколько тренировок, две недели на подготовку, чтобы ещё подтянуть какие-то вещи. Проиграли прошлый матч, есть над чем работать. Я готов, готов выйти хоть завтра. Нужно подтверждать свой статус, играть на победу в каждом матче, и посмотрим, что случится», — цитирует Абрамова пресс-служба ЦСКА.

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