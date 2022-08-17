«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с Заком Лесли

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с защитником Заком Лесли, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.



28-летний Лесли последние семь сезонов провёл в АХЛ. В сезоне-2021/2022 Зак выступал за «Белвилл Сенаторз» — 27 (4+23) очков в 64 матчах регулярного чемпионата и один гол в двух матчах плей-офф.



Ранее стало известно, что 26-летний канадский защитник Кайл Вуд подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар». В 2014 году он был выбран в третьем раунде драфта НХЛ «Колорадо Эвеланш» под общим 84-м номером. Также он выступал в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс» – «Сан-Хосе Барракуда».



По итогам прошлого сезона КХЛ китайский «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Новый розыгрыш соревнований стартует в сентябре.

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