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«Барыс» разгромил «Нефтехимик» в товарищеском матче

«Барыс» разгромил «Нефтехимик» в товарищеском матче
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«Барыс» и «Нефтехимик» встречались между собой в рамках товарищеского матча. Встреча прошла на льду «Барыс-Арены» в Нур-Султане. Её обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Кулаковым из Твери и Константином Олениным из Москвы. Матч завершился разгромной победой «Барыса» со счётом 3:0.

На 27-й минуте счёт открыл нападающий Михаил Рахманов, который отличился в большинстве. Затем в равных составах преимущество «Барыса» удвоил форвард Линден Вей. А на 52-й минуте финальную точку поставил нападающий Динмухамед Кайыржан.

Накануне «Барыс» и «Автомобилист» провели товарищеский матч. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане (Казахстан). Её обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Кулаковым из Твери и Константином Олениным из Москвы Матч завершился победой «Автомобилиста» в овертайме со счётом 4:3.

Кубок президента Республики Казахстан. Кубок президента РК
17 августа 2022, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Рахманов (Муратов) – 26:28 (5x4)   2:0 Вей – 49:20 (5x5)   3:0 Кайыржан (Вей, Бракко) – 51:57 (5x4)
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