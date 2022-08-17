«Барыс» разгромил «Нефтехимик» в товарищеском матче

«Барыс» и «Нефтехимик» встречались между собой в рамках товарищеского матча. Встреча прошла на льду «Барыс-Арены» в Нур-Султане. Её обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Кулаковым из Твери и Константином Олениным из Москвы. Матч завершился разгромной победой «Барыса» со счётом 3:0.
На 27-й минуте счёт открыл нападающий Михаил Рахманов, который отличился в большинстве. Затем в равных составах преимущество «Барыса» удвоил форвард Линден Вей. А на 52-й минуте финальную точку поставил нападающий Динмухамед Кайыржан.
Накануне «Барыс» и «Автомобилист» провели товарищеский матч. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане (Казахстан). Её обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Кулаковым из Твери и Константином Олениным из Москвы Матч завершился победой «Автомобилиста» в овертайме со счётом 4:3.
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