«Адмирал» подписал контракт с Русланом Ибатуллиным

«Адмирал» подписал контракт с защитником Русланом Ибатуллиным, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на сезон-2022/2023.



Профессиональную карьеру Руслан начал в уфимском «Толпаре» (МХЛ). Выступал за «Кулагер» Петропавловск, «Торпедо» Усть-Каменогорск, «Сарыарку» Караганда, «Адмирал», «Ермак» Ангарск, «Сокол» Красноярск, «Металлург» Новокузнецк. Всего в ВХЛ он провёл 303 игры, набрал 81 (23+58) очко при показателе полезности «+71». В КХЛ всего провёл 18 игр, набрал 3 (0+3) очка при нулевом показателе полезности.



Напомним, новый регулярный сезон КХЛ стартует 1 сентября. Свой первый матч в чемпионате «Адмирал» проведёт 2 сентября в гостях с «Куньлунь Ред Стар».

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