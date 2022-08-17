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Тертышный — о сборах «Трактора»: нагрузки — поменьше. Тренируюсь с Бурдасовым и Хохряковым

Тертышный — о сборах «Трактора»: нагрузки — поменьше. Тренируюсь с Бурдасовым и Хохряковым
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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал о предсезонных сборах челябинского «Трактора».

«Вышли сегодня после двух выходных дней, немного разбежались. Провели очередной тест, чтобы посмотреть, в каком мы физическом состоянии. Все сейчас то же, что и в прошлом цикле — две тренировки в день. Нагрузки сейчас немного поменьше, но они есть. У нас ещё неделя таких сборов и потом домашний турнир.

Тренируюсь в тройке с Антоном Бурдасовым и Петей Хохряковым. Такое же сочетание, что и в Магнитогорске. Последнюю игру на Мемориале Ромазана Антон пропускал — ему нужен был отдых, поэтому вышел в другом сочетании.

Главное сейчас посмотреть, как мы себя чувствуем в играх. Приятно, конечно, было выиграть турнир в Магнитогорске. С положительными эмоциями вернулись домой. Отдохнули, сейчас ещё наберёмся сил и эмоций. Думаю, к турниру будет всё супер», — цитирует Тертышного пресс-служба «Трактора».

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