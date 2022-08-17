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Финляндия переиграла Германию и вышла в полуфинал МЧМ-2022

Финляндия переиграла Германию и вышла в полуфинал МЧМ-2022
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором Финляндия сыграла с Германией. Встреча завершилась победой финнов со счётом 5:2.

Финляндия быстро забросила две шайбы – отличились Каспер Симонтайваль и Рони Хирвонен. Беннет Росми помог Германии сократить отставание. Роби Ярвентие вновь восстановил разрыв в счёте. Но Беннет Росми отличился вновь и оформил дубль. И всё-таки финны дожали соперника – ещё по разу забросили Роби Ярвентие и Йоэль Мяяття. Сборная Финляндии вышла в полуфинал соревнований.

Напомним, изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.

U20 ЧМ-2022. 1/4 финала
17 августа 2022, среда. 19:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
5 : 2
Германия U20
1:0 Симонтайваль (Ярвентие, Мяяття) – 03:37 (5x5)   2:0 Хирвонен (Хеймосалми, Пуутио) – 11:06 (5x4)   2:1 Росми (Рутковски, Леонхардт) – 12:50 (5x4)   3:1 Ярвентие (Хеймосалми, Кемелль) – 14:48 (5x4)   3:2 Росми (Хенельт, Мюнценбергер) – 37:21 (5x4)   4:2 Ярвентие (Хелениус, Капанен) – 46:22 (5x4)   5:2 Мяяття (Ярвентие, Кемелль) – 55:53 (5x4)
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