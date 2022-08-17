Финляндия переиграла Германию и вышла в полуфинал МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором Финляндия сыграла с Германией. Встреча завершилась победой финнов со счётом 5:2.



Финляндия быстро забросила две шайбы – отличились Каспер Симонтайваль и Рони Хирвонен. Беннет Росми помог Германии сократить отставание. Роби Ярвентие вновь восстановил разрыв в счёте. Но Беннет Росми отличился вновь и оформил дубль. И всё-таки финны дожали соперника – ещё по разу забросили Роби Ярвентие и Йоэль Мяяття. Сборная Финляндии вышла в полуфинал соревнований.



Напомним, изначально МЧМ стартовал ещё в декабре 2021 года. Но тогда турнир был завершён досрочно из-за вспышки коронавируса.