«Сложнее всего играть против Радулова». Евсеев — о сборах с «Ак Барсом»

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев рассказал о том, как он проходит сборы с основной командой казанцев.
«Сейчас я тренируюсь с «Ак Барсом». Честно, не ожидал, что вызовут на сборы. В команду пришло много новых игроков с большим опытом в КХЛ. Не думал, что пригласят на сбор, но безумно рад, что тренируюсь с первой командой.
Это другой уровень. Люди немало лет поиграли в КХЛ и сборной. Выигрывали Кубки Гагарина, чемпионаты мира. Стараюсь от тренировок взять что-то полезное для себя. Предсезонка всегда тяжёлая, что здесь, что в других командах – в «Барсе» или «Ирбисе».
Ажиотаж внутри невероятный. Стараюсь проявить себя с лучшей стороны. Все бьются за место в составе – и я стараюсь бороться с ними. Сложнее всего играть против Радулова. Очень опытный игрок, пока тяжелее всего справляться с ним. С тренировками приходит понимание, как надо действовать. Играется легче и легче, привыкаешь к уровню и ритму», — цитирует Евсеева пресс-служба МХЛ.
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