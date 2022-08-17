Защитник «Дизеля» Богдан Конюшков перешёл в «Торпедо»
Поделиться
Защитник «Дизеля» Богдан Конюшков пополнил хоккейный клуб «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородцев.
В прошлом сезоне 19-летний игрок обороны дебютировал в ВХЛ и провел за «Дизель» 41 игру, набрав 8 (2+6) очков. Сезоном ранее в составе «Дизелиста» он стал бронзовым призером НХМЛ, став одним из лучших игроков своей команды.
Накануне нижегородское «Торпедо» одержало победу над пензенским «Дизелем» во второй товарищеской встрече между клубами со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Напомним, в первом очном матче команд, который состоялся 15 августа, «Торпедо» также одержало победу (5:2).
В следующем товарищеском матче нижегородцы встретятся с московским «Динамо» (22 августа, 13:00 мск).
Новость по теме«Торпедо» во второй раз обыграло «Дизель» в товарищеском матче
Комментарии
- 17 августа 2022
-
22:47
-
22:29
-
21:45
-
21:29
-
21:06
-
20:26
-
20:02
-
19:00
-
18:53
-
18:30
-
17:50
-
16:41
-
16:18
-
15:12
-
14:59
-
14:18
-
13:47
-
13:42
-
12:19
-
11:52
-
11:06
-
10:59
-
09:39
-
09:24
-
08:45
-
08:29
- 16 августа 2022
-
23:53
-
23:30
-
22:59
-
22:26
-
21:34
-
20:25
-
19:59
-
19:29
-
19:03
Партнерский контент