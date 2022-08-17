Защитник «Дизеля» Богдан Конюшков перешёл в «Торпедо»

Защитник «Дизеля» Богдан Конюшков пополнил хоккейный клуб «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородцев.



В прошлом сезоне 19-летний игрок обороны дебютировал в ВХЛ и провел за «Дизель» 41 игру, набрав 8 (2+6) очков. Сезоном ранее в составе «Дизелиста» он стал бронзовым призером НХМЛ, став одним из лучших игроков своей команды.



Накануне нижегородское «Торпедо» одержало победу над пензенским «Дизелем» во второй товарищеской встрече между клубами со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Матч прошёл в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Напомним, в первом очном матче команд, который состоялся 15 августа, «Торпедо» также одержало победу (5:2).



В следующем товарищеском матче нижегородцы встретятся с московским «Динамо» (22 августа, 13:00 мск).

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