The Hockey Writers рассказал, когда Овечкин может обойти Хоу в списке лучших снайперов НХЛ

Журналист The Hockey Writers Люк Джеймс высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Россиянин занимает третье место, отставая от Горди Хоу на 21 шайбу.
«Алекс Овечкин обгонит Горди Хоу до Рождества. Он соревнуется со временем, чтобы обогнать Горди Хоу и Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ за всю историю. Он обскакал Марселя Дионна (731), Бретта Халла (741) и Яромира Ягра (766) в книге рекордов, добавив 50 голов к своей статистике в прошлом сезоне и став третьим снайпером лиги с 780 голами.
За три года до конца контракта 36-летнему игроку нужно забить ещё 115 голов, чтобы обогнать Гретцки (894), и всего 22 до победы над Хоу (801). Гонка продолжается, но как быстро Овечкин поднимется на второе место в общем зачёте?
Есть хорошая возможность сделать это до Рождества. «Вашингтон» должен сыграть 36 матчей до 25 декабря, а «Виннипег Джетс» – посетить «Кэпитал Уан Арену» в канун Рождества, и именно здесь в наше уравнение вступает математика. В прошлом сезоне Овечкин в среднем забивал 0,65 гола за матч. Если он будет забрасывать с такой же скоростью в сезоне-2022/2023, то добавит к своему рекорду 23,37 шайбы и превзойдёт Хоу к моменту, когда придёт Санта.
Это выполнимо? Вероятно. «Вашингтон» хорошо начал прошлый сезон, а Овечкин играл ведущую роль во время кризиса команды. Хотя он стал ещё на год старше. Давайте назовём это моей личной верой», — приводит слова Джеймса The Hockey Writers.
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