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Сборная США сенсационно вылетела в четвертьфинале МЧМ, проиграв чехам

Сборная США сенсационно вылетела в четвертьфинале МЧМ, проиграв чехам
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18 августа в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» состоялся заключительный четвертьфинал молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная Чехии U20 одержала победу над американцами со счётом 4:2.

Сборная США открыла счёт в матче – с передачи Мэтта Коронато шайбу забросил третий номер драфта НХЛ, 18-летний Логан Кули. Однако ещё до первого перерыва чехам удалось восстановить равенство: на 18-й минуте Иржи Тихачек ассистировал Яну Мышаку. А во втором периоде чехи забили дважды. На 28-й минуте Петр Хаузер завершил атаку с участием Давида Иржичека и Ивана Ивана, на 31-й Матиаш Шаповалив воспользовался ассистом Иржи Кулиха.

В третьем периоде сборной США удалось реализовать большинство: на 52-й минуте забил Картер Мазур, которому ассистировал Лэндон Слаггерт. Но спасти результат сборной США не удалось – вместо этого в концовке была пропущена четвёртая шайба, автором которой стал Кулих.

Чехи вышли в полуфинал МЧМ, присоединившись к сборным Финляндии, Швеции и Канады.

U20 ЧМ-2022. 1/4 финала
18 августа 2022, четверг. 05:30 МСК
США U20
Окончен
2 : 4
Чехия U20
1:0 Кули (Коронато, Нис) – 12:03 (5x5)   1:1 Мышак (Тихачек, Кулих) – 17:55 (5x5)   1:2 Хаузер (Иван, Иржичек) – 27:34 (5x5)   1:3 Шаповалив (Кулих, Гамара) – 30:45 (5x5)   2:3 Мазур (Слаггерт, Бордело) – 51:31 (5x4)   2:4 Кулих – 58:28 (en)
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