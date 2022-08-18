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Стал известен состав групп на МЧМ-2023, который перенесли из России в Канаду

Стал известен состав групп на МЧМ-2023, который перенесли из России в Канаду
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Сегодня, 18 августа, стал известен состав групп A и B на молодёжный чемпионат мира – 2023, который пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон. Отметим, что МЧМ-2023 должен был состояться в России в Новосибирске и Омске, однако Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию этого права. Кроме того, на турнире не сыграют сборные России и Беларуси из-за отстранения от всех турниров под эгидой ИИХФ в 2023 году.

Группа A (Галифакс):

Канада, Швеция, Чехия, Германия, Австрия

Группа B (Монктон):

США, Финляндия, Швейцария, Словакия, Латвия.

Напомним, в эти дни проходит молодёжный чемпионат мира – 2022, и сейчас команды находятся на стадии полуфинала. В нём встретятся сборные Канады и Чехии, а также Финляндии и Швеции.

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