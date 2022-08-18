Малыхин: «Авангард» находится на интересном, амбициозном этапе, когда возвращается домой

Нападающий «Авангарда» Фёдор Малыхин рассказал о переходе в омский клуб.

«Вышел на рынок свободных агентов, рассматривал варианты. Как только агент сообщил, что есть предложение от «Авангарда», сразу принял решение. Вот и весь переход.



Почему именно «Авангард»? Это топ-клуб, который всегда решает максимальные задачи. Причём он находится на интересном, амбициозном этапе, когда возвращается домой, в Омск, на новую арену. Так что никаких раздумий не было.

В Омске, в академии «Авангарда» созданы шикарные условия для тренировочного процесса, есть всё необходимое для работы, подготовки к сезону и восстановления. Атмосфера и энергетика в команде тоже очень нравятся.

В «Витязе» был капитаном, а тут – центр третьего звена, понижение ли это? Наоборот, задача любого спортсмена – решать максимальные задачи, и командные, и личные. Поэтому здесь только повышение», – цитирует Малыхина Russia-Hockey.