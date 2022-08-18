Малыхин: «Авангард» находится на интересном, амбициозном этапе, когда возвращается домой

Нападающий «Авангарда» Фёдор Малыхин рассказал о переходе в омский клуб.
«Вышел на рынок свободных агентов, рассматривал варианты. Как только агент сообщил, что есть предложение от «Авангарда», сразу принял решение. Вот и весь переход.
Почему именно «Авангард»? Это топ-клуб, который всегда решает максимальные задачи. Причём он находится на интересном, амбициозном этапе, когда возвращается домой, в Омск, на новую арену. Так что никаких раздумий не было.
В Омске, в академии «Авангарда» созданы шикарные условия для тренировочного процесса, есть всё необходимое для работы, подготовки к сезону и восстановления. Атмосфера и энергетика в команде тоже очень нравятся.
В «Витязе» был капитаном, а тут – центр третьего звена, понижение ли это? Наоборот, задача любого спортсмена – решать максимальные задачи, и командные, и личные. Поэтому здесь только повышение», – цитирует Малыхина Russia-Hockey.
- 18 августа 2022
-
11:22
-
11:19
-
11:16
-
10:07
-
09:35
-
09:21
-
08:48
-
08:30
-
08:21
-
08:02
-
04:28
-
01:40
- 17 августа 2022
-
23:51
-
22:47
-
22:29
-
21:45
-
21:29
-
21:06
-
20:26
-
20:02
-
19:00
-
18:53
-
18:30
-
17:50
-
16:41
-
16:18
-
15:12
-
14:59
-
14:18
-
13:47
-
13:42
-
12:19
-
11:52
-
11:06
-
10:59