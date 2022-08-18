Морозов: многое мешает играть матчи в мае и июне. У нас другая ситуация, нежели в НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос об играх КХЛ в мае и июне.



«Играть в КХЛ в мае и июне? Многое мешает. У нас другая ситуация, нежели в НХЛ. Контракты заканчиваются 30 апреля. Работает потолок зарплат, лишний май или июнь – это лишние зарплаты игроков, увеличение расходов клубов. В те же майские праздники у нас вряд ли будет у людей интерес ходить на хоккей. Иностранцы у нас заиграны в своих сборных. По правилам ИИХФ мы должны отпускать их за неделю до чемпионата мира.



Вам интересно будет смотреть финал, когда из одной команды лидеры в числе пяти человек уедут в свои сборные? Очень много факторов, которые мы рассматривали. Мы не упускаем надежду сделать чемпионат как можно интереснее. Будем работать и смотреть дальше», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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