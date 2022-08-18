Морозов: многое мешает играть матчи в мае и июне. У нас другая ситуация, нежели в НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос об играх КХЛ в мае и июне.
«Играть в КХЛ в мае и июне? Многое мешает. У нас другая ситуация, нежели в НХЛ. Контракты заканчиваются 30 апреля. Работает потолок зарплат, лишний май или июнь – это лишние зарплаты игроков, увеличение расходов клубов. В те же майские праздники у нас вряд ли будет у людей интерес ходить на хоккей. Иностранцы у нас заиграны в своих сборных. По правилам ИИХФ мы должны отпускать их за неделю до чемпионата мира.
Вам интересно будет смотреть финал, когда из одной команды лидеры в числе пяти человек уедут в свои сборные? Очень много факторов, которые мы рассматривали. Мы не упускаем надежду сделать чемпионат как можно интереснее. Будем работать и смотреть дальше», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 18 августа 2022
-
12:17
-
12:11
-
11:57
-
11:55
-
11:43
-
11:41
-
11:22
-
11:19
-
11:16
-
10:07
-
09:35
-
09:21
-
08:48
-
08:30
-
08:21
-
08:02
-
04:28
-
01:40
- 17 августа 2022
-
23:51
-
22:47
-
22:29
-
21:45
-
21:29
-
21:06
-
20:26
-
20:02
-
19:00
-
18:53
-
18:30
-
17:50
-
16:41
-
16:18
-
15:12
-
14:59
-
14:18