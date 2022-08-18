Морозов: надеемся, Fan ID хоккея не коснётся. У нас болельщики отличаются от футбольных
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о введении Fan ID в Российской Премьер-Лиге.
«Система Fan ID, которая запущена в футболе? Мы работали, когда этот вопрос обсуждался. Сейчас ввели её в футболе, это делается постепенно. У нас болельщики немного отличаются от футбольных. У нас и дворцы меньше. Мы заточены привлекать более молодую аудиторию на трибуны, чтобы она любила хоккей. Боремся с матом, чтобы люди приходили с семьями. Объясняем, надеемся, что нас это не коснётся. Все эти аргументы мы доводили до соответствующих лиц», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, активные болельщики некоторых клубов РПЛ отказались от посещения матчей своей команды, пока не будет отменён закон о Fan ID.
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