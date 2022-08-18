Двое россиян вошли в рейтинг лучших проспектов «Эдмонтона» по версии The Hockey Writers

Журналист The Hockey Writers Колтон Пенкиу составил рейтинг 10 лучших проспектов «Эдмонтон Ойлерз». В него вошли двое россиян – Дмитрий Саморуков и Матвей Петров.

10. Тайлер Туллио;

9. Дмитрий Саморуков;

8. Маркус Ниемеляйнен;

7. Матвей Петров;

6. Рейд Шефер;

5. Картер Савойя;

4. Стюарт Скиннер;

3. Ксавье Бурго;

2. Дилан Холлоуэй;

1. Филипп Броберг.

Отметим, в минувшем сезоне защитник Саморуков дебютировал за «Эдмонтон» в НХЛ, сыграв в одном матче регулярного чемпионата. Также на его счету 51 встреча в АХЛ, где он набрал 18 очков: забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач.

Петров в прошлом году выступал в ОХЛ за «Норт Бэй Батталлион» и в 63 встречах набрал 96 очков: забил 39 голов и отдал 57 передач. Из них в регулярном сезоне было 50 матчей и 86 очков (37+49).