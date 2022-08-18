Двое россиян вошли в рейтинг лучших проспектов «Эдмонтона» по версии The Hockey Writers

Журналист The Hockey Writers Колтон Пенкиу составил рейтинг 10 лучших проспектов «Эдмонтон Ойлерз». В него вошли двое россиян – Дмитрий Саморуков и Матвей Петров.
10. Тайлер Туллио;
9. Дмитрий Саморуков;
8. Маркус Ниемеляйнен;
7. Матвей Петров;
6. Рейд Шефер;
5. Картер Савойя;
4. Стюарт Скиннер;
3. Ксавье Бурго;
2. Дилан Холлоуэй;
1. Филипп Броберг.
Отметим, в минувшем сезоне защитник Саморуков дебютировал за «Эдмонтон» в НХЛ, сыграв в одном матче регулярного чемпионата. Также на его счету 51 встреча в АХЛ, где он набрал 18 очков: забросил три шайбы и отдал 15 результативных передач.
Петров в прошлом году выступал в ОХЛ за «Норт Бэй Батталлион» и в 63 встречах набрал 96 очков: забил 39 голов и отдал 57 передач. Из них в регулярном сезоне было 50 матчей и 86 очков (37+49).
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