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Сушинский: чемпионский состав «Авангарда» я сформировал на 98%

Сушинский: чемпионский состав «Авангарда» я сформировал на 98%
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Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, как покинул омский клуб после того, как собрал чемпионский состав.

«Конечно же, я сто раз спрашивал себя, почему меня тогда уволили. И даже больше скажу, знаю ответ на этот вопрос. Вот только озвучивать его не буду, так как считаю, что не всегда нужно говорить такие вещи. Тем более все прекрасно знают, что я за словом в карман не лезу и у меня всегда резкое мнение.

Единственное, что скажу: на 100% уверен, что увольнение никак не связано с моей профессиональной деятельностью. Это, кстати, отлично доказал следующий сезон, когда «Авангард» стал чемпионом. А тот состав на 98% сформировал как раз я», — цитирует Сушинского BetOn mobile.

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