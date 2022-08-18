Сушинский: чемпионский состав «Авангарда» я сформировал на 98%

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, как покинул омский клуб после того, как собрал чемпионский состав.

«Конечно же, я сто раз спрашивал себя, почему меня тогда уволили. И даже больше скажу, знаю ответ на этот вопрос. Вот только озвучивать его не буду, так как считаю, что не всегда нужно говорить такие вещи. Тем более все прекрасно знают, что я за словом в карман не лезу и у меня всегда резкое мнение.

Единственное, что скажу: на 100% уверен, что увольнение никак не связано с моей профессиональной деятельностью. Это, кстати, отлично доказал следующий сезон, когда «Авангард» стал чемпионом. А тот состав на 98% сформировал как раз я», — цитирует Сушинского BetOn mobile.