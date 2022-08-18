«Кто не скачет, тот не чех!» Празднование сборной Чехии после выхода в полуфинал МЧМ-2022

Сегодня, 18 августа, в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» состоялся заключительный четвертьфинал молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Чехии сенсационно одержала победу над командой США. Встреча завершилась со счётом 4:2, последний гол чехи забили в пустые ворота.

Как сообщается на сайте издания iSport.cz, после завершения встречи игроки чешской команды в эйфории отправились в раздевалку, откуда вскоре раздалось эмоциональное скандирование: «Кто не скачет, тот не чех!» Как подчёркивается в заметке, данная кричалка является традиционным празднованием для чешской команды.

Напомним, в полуфинале турнира чехи сыграют с хозяином молодёжного чемпионата мира — сборной Канады, которая в 1/4 финала переиграла Швейцарию.