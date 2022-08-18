Голкипер Красиков не смог продолжить матч после жёсткого столкновения с игроком «Амура»

В эти минуты в Москве на арене «Лужники» проходит контрольный матч, в котором московский «Спартак» встречается с хабаровским «Амуром». На момент написания новости идёт 56-я минута, хабаровчане ведут в счёте 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).

По ходу матча вратарь красно-белых Алексей Красиков далеко выкатился из ворот, когда игрок соперника Александр Шаров убегал в контратаку. В результате Шаров, убегавший от защитников на скорости, столкнулся с Красиковым. После этого вратарь долгое время не мог подняться со льда и был заменён. Ворота команды стал защищать Андрей Сковронский.

Видео столкновения можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, что вратарь не покинул арену. Он наблюдает за игрой с трибун.