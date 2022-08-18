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«Спартак» уступил «Амуру» в контрольном матче с семью голами

«Спартак» уступил «Амуру» в контрольном матче с семью голами
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Только что в Москве на арене «Лужники» закончился контрольный матч, в котором московский «Спартак» встречался с хабаровским «Амуром». Игра завершилась победой хабаровчан со счётом 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).

На 19-й минуте «Амур» открыл счёт благодаря голу Кирилла Слепца после паса Андрея Алексеева. На 24-й Александр Хохлачёв сравнял счёт, ему ассистировал Дмитрий Кугрышев.

На 28-й Вячеслав Грецкий вновь вывел хабаровчан вперёд после передачи Сергея Лапина, затем отличился Артём Антипов после пасов Алексеева и Александра Шарова.

На 33-й минуте Артём Демков отыграл одну шайбу красно-белых после передач Максима Цыплакова и Александра Брынцева, на 35-й Иван Николишин реализовал буллит и забил четвёртый гол «Амура», а на 46-й Данила Квартальнов вновь сократил отставание «Спартака» в счёте. Ему ассистировали Илья Талалуев и Цыплаков.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 августа 2022, четверг. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Алексеев (Слепец) – 18:59 (5x5)   1:1 Хохлачёв (Кугрышев) – 23:54 (5x5)   1:2 Грецкий (Лапин) – 27:10 (5x5)   1:3 Антипов (Алексеев, Шаров) – 30:44 (5x4)   2:3 Демков (Цыплаков, Брынцев) – 32:22 (5x5)   2:4 Николишин – 34:19 (бул)   3:4 Квартальнов (Талалуев, Цыплаков) – 45:12 (5x5)
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