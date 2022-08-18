«Спартак» уступил «Амуру» в контрольном матче с семью голами

Только что в Москве на арене «Лужники» закончился контрольный матч, в котором московский «Спартак» встречался с хабаровским «Амуром». Игра завершилась победой хабаровчан со счётом 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).
На 19-й минуте «Амур» открыл счёт благодаря голу Кирилла Слепца после паса Андрея Алексеева. На 24-й Александр Хохлачёв сравнял счёт, ему ассистировал Дмитрий Кугрышев.
На 28-й Вячеслав Грецкий вновь вывел хабаровчан вперёд после передачи Сергея Лапина, затем отличился Артём Антипов после пасов Алексеева и Александра Шарова.
На 33-й минуте Артём Демков отыграл одну шайбу красно-белых после передач Максима Цыплакова и Александра Брынцева, на 35-й Иван Николишин реализовал буллит и забил четвёртый гол «Амура», а на 46-й Данила Квартальнов вновь сократил отставание «Спартака» в счёте. Ему ассистировали Илья Талалуев и Цыплаков.
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