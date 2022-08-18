Московское «Динамо» обменяло Дидковского в «Рязань» на денежную компенсацию

Московское «Динамо» обменяло 20-летнего российского нападающего Ивана Дидковского в «Рязань», сообщает официальный телеграм-канал московского клуба. В обмен на форварда бело-голубые получили денежную компенсацию.

Всего хоккеист провёл три матча в КХЛ, причём два из них – в прошлом сезоне. Отметим, что в своей первой игре в чемпионате-2021/2022 Дидковский отметился голом в ворота минского «Динамо».

Также хоккеист выступал в молодёжной хоккейной лиге, где сыграл в 36 играх регулярного чемпионата, набрал 32 очка за 16 голов и столько же передач.

Кроме того, Иван играл и в ВХЛ за петербургское «Динамо» – три передачи в шести матчах сезона.

Отметим, что также нападающий выступал и за молодёжную сборную России.