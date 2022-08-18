Овечкин с женой украсили дом в стиле «подводного мира» в честь дня рождения старшего сына

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со своей супругой украсили комнату в стиле «подводного мира» в честь дня рождения их сына Сергея.



В социальных сетях Анастасии Шубской появилась фотография, на которой семья находится в комнате, украшенной воздушными шарами в виде морских животных. Сергею, старшему сыну Овечкина, исполнилось четыре года.

Отметим, что младшему сыну хоккеиста Илье 27 мая исполнилось два года.



В настоящий момент Овечкин находится в России. Форвард примет участие в открытой тренировке и презентации хоккейного московского «Динамо», а также нанесёт символический удар по мячу перед началом игры Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Спартаком», которая состоится в субботу, 20 августа.