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Овечкин с женой украсили дом в стиле «подводного мира» в честь дня рождения старшего сына

Овечкин с женой украсили дом в стиле «подводного мира» в честь дня рождения старшего сына
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Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со своей супругой украсили комнату в стиле «подводного мира» в честь дня рождения их сына Сергея.

В социальных сетях Анастасии Шубской появилась фотография, на которой семья находится в комнате, украшенной воздушными шарами в виде морских животных. Сергею, старшему сыну Овечкина, исполнилось четыре года.

Отметим, что младшему сыну хоккеиста Илье 27 мая исполнилось два года.

В настоящий момент Овечкин находится в России. Форвард примет участие в открытой тренировке и презентации хоккейного московского «Динамо», а также нанесёт символический удар по мячу перед началом игры Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Спартаком», которая состоится в субботу, 20 августа.

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