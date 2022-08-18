Роман Ротенберг объяснил, для чего была создана сборная России по хоккею до 25 лет

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о причинах создания сборной России до 25 лет.



«Во-первых, мы не имеем права сдаваться в условиях санкций. Хоккейная Россия очень любит соревнования с участием наших сборных – и мы вместе с нашим ключевым партнёром, компанией «Норильский Никель», делаем всё, чтобы у болельщиков была возможность смотреть матчи и соревнования с участием национальных команд.



Мы всеми силами стремимся поддерживать интерес страны к выступлениям сборных. И тут хороши любые идеи, любые эксперименты.



Во-вторых, турниры с участием молодых звёзд очень популярны в России. Каждый год у молодёжного чемпионата мира очень высокие рейтинги. Но и другие турниры публика тоже воспринимает на ура. С точки зрения популяризации всё очевидно. Хороши любые форматы привлечения зрителей. А хоккей в исполнении молодых одарённых парней – всегда отличное зрелище, эмоции, драйв.



Если говорить про развитие молодых игроков, то это большой, ответственный и сложный процесс. И нам видится, что работа сборной молодых звёзд сможет сделать этот процесс более эффективным. Одарённые, талантливые парни любят играть за национальную команду.



Часто происходит так, что они, вдохновлённые вызовом в сборную, начинают играть на очень высоком уровне. Получается симбиоз, ситуация, когда в выигрыше все. Болельщикам – зрелище, игрокам – новый скачок в карьере, у команды есть результат.



Словак Слафковски никогда бы не стал первым номером драфта, если бы не сумел блестяще использовать свои шансы на Олимпиаде в Пекине», – приводит слова Ротенберга «РБК Спорт».