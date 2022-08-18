Шипачёв рассказал, чувствует ли давление из-за разговоров о силе состава «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал шансы клуба на победу в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023.



«Не отвлекаюсь ли на разговоры о непобедимом составе «Ак Барса»? Это не оказывает давления? Нет никакого давления. В Казани собрались опытные ребята, все готовятся, закладывается фундамент на сезон. А то, что пишут… Спросите у Олега Валерьевича (Знарка). Ему, кажется, вообще всё равно, что говорят и пишут про команду и давление. Он нам может напихать, сказать что-то, а перед журналистами всегда будет защищать ребят. Сезон всё покажет.



Не кажется, что Олег Валерьевич лукавит, когда говорит, что «Ак Барс» не главный фаворит? Он всё правильно говорит. Разве в других командах составы хуже? «Магнитка» до финала дошла, и у неё все игроки остались, по сути. СКА, «Авангард» взяли сильных игроков, другие усилились. Так можно перечислить шесть-семь команд, и Казань – только одна из них. Нет такого, что «Ак Барс» собрал у себя всех, кого можно. Это так, в компании посидеть-порассуждать», — приводит слова Шипачёва «РИА Новости Спорт».