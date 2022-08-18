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«Нью-Джерси» объявил о назначении Сергея Брылина ассистентом главного тренера

«Нью-Джерси» объявил о назначении Сергея Брылина ассистентом главного тренера
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«Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте объявил о назначении Сергея Брылина на должность ассистента главного тренера клуба Линди Раффа.

Отмечается, что 48-летний специалист войдёт в штаб, в котором уже находятся Эндрю Брюнетт, Райан Макгилл, Крис Тейлор и Дэйв Рогальски.

Последние девять сезонов Брылин работал ассистентом и тренером в фарм-клубах «Дэвилз». В прошлом сезоне он помог «Ютике Кометс» завоевать титул Северного дивизиона и занять первое место в Восточной конференции.

Отметим, что в качестве игрока Брылин выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год. Вместе с клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли: в 1995, 2000 и 2003 году. В НХЛ Брылин провёл 765 матчей, набрав 308 (129+179) очков. В плей-офф на счету экс-форварда 109 встреч, 15 заброшенных шайб и 19 голевых передач.

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