Агент защитника «Торонто» Сандина заявил, что контрактные переговоры зашли в тупик

Льюис Гросс, агент защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Расмуса Сандина, заявил, что клуб и игрок не могут договориться о деталях нового соглашения.



«Переговоры ни к чему не приводят. Почему застой? Я не могу ответить. Вы знаете, я обычно мало говорю публично. Но сейчас «Торонто» просто никуда не денется», — цитирует Гросса Sportsnet.



«Переговоры по контрактам через средства массовой информации отрицательно сказываются на репутации игрока и команды, а также традиционно не приводят к разрешению личных вопросов», — заявил генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас.



Отметим, что 22-летний игрок находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне Сандин провёл 51 матч, набрав 16 (5+11) очков.