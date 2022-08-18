Агент защитника «Торонто» Сандина заявил, что контрактные переговоры зашли в тупик
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Льюис Гросс, агент защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Расмуса Сандина, заявил, что клуб и игрок не могут договориться о деталях нового соглашения.
«Переговоры ни к чему не приводят. Почему застой? Я не могу ответить. Вы знаете, я обычно мало говорю публично. Но сейчас «Торонто» просто никуда не денется», — цитирует Гросса Sportsnet.
«Переговоры по контрактам через средства массовой информации отрицательно сказываются на репутации игрока и команды, а также традиционно не приводят к разрешению личных вопросов», — заявил генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас.
Отметим, что 22-летний игрок находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне Сандин провёл 51 матч, набрав 16 (5+11) очков.
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