ЦСКА заявил об отмене товарищеской игры с «Адмиралом», которая должна была пройти в Минске
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Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что товарищеский матч армейцев с владивостокским «Адмиралом» отменён.
«Товарищеская игра между ЦСКА и «Адмиралом» не состоится. Матч должен был пройти 19 августа в Минске.
В связи с изменением времени вылета ЦСКА из Минска на более раннее было принято решение об отмене товарищеского матча с командой «Адмирал».
19 августа армейцы возвращаются в Москву, где продолжат подготовку к сезону. На 23 августа запланировано проведение товарищеского матча со «Спартаком», а с 25 по 28 августа ЦСКА примет участие в Кубке Мэра Москвы», — говорится в сообщении.
Напомним, 1 сентября ЦСКА сыграет с магнитогорским «Металлургом» в рамках Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги.
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