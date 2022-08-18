Быков: в советском хоккее приветствовали игру в пас — это социалистическая направленность

Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Вячеслав Быков поделился мнением, в каком стиле играл «Салават Юлаев» под его руководством.



«Бразильский хоккей… Безусловно, нужно сказать, что это болельщики и фанаты придумали такое название игре команды. Думаю, из-за того, что мы играли в очень интересный, зрелищный, тотальный хоккей и всегда искали счастье в атаке. Но при этом нельзя сказать, что мы сломя голову неслись всегда вперёд. Мы всегда старались прививать гармоничный хоккей, чтобы не было проблем и у своих ворот.



Вместе с Игорем Захаркиным мы всегда исходили из потенциала игроков, в зависимости от которого и создавался тот стиль и хоккей, который давал результат. На тот момент в «Салавате» была когорта мастеровитых игроков, способных играть в такой тотальный хоккей. Именно качество игроков диктует стиль. Но для этого нужно понимать и знать все способности игроков и команды. Иначе же можно только и попадать на контратаки, просто утонуть.



Это более правильная формулировка [что «Салават» играл по-советски]. Советский хоккей был тотальным. Были сильные форварды, да и защитники тоже высокого класса.



Думаю, что это в целом шло от того поколения, которое начинало играть в хоккей. Это то время, когда ещё был более популярен хоккей с мячом. Оттуда вышло много легендарных спортсменов. Ещё Всеволод Бобров играл и в хоккей с мячом, и в футбол.



Русскому, советскому человеку быстро приглянулся этот вид спорта – размашистость, скорость, умение владеть коньками, клюшкой, играть в пас. Последнее особенно приветствовалось в советском хоккее – это такая социалистическая направленность, что между собой нужно было делиться.



Игра в пас была очень популярна. К этому добавляли немного политики. Действительно, с того времени желание играть столь размашисто передалось хоккею с шайбой», – цитирует Быкова «Спорт Бизнес Online».