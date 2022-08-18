Брылин — о назначении в «Нью-Джерси»: эмоции переполняют. Стремился к этому несколько лет

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин прокомментировал своё назначение в штаб клуба. Российский специалист стал одним из ассистентов наставника «дьяволов» Линди Раффа.
«Конечно, эмоции переполняют. Это то, к чему я стремился последние несколько лет, и я рад, что это наконец-то произошло. Это первый шаг. Мои мечты намного шире – есть желание выиграть ещё один Кубок Стэнли, но уже в качестве тренера.
Из России предложения о работе поступали? Если честно, предложения поступают в конце каждого сезона, но до конкретных переговоров не доходило.
Командные цели мы обговорим на запланированном тренерском собрании 5 сентября. Там будет озвучено то, к чему будем стремиться. Для себя ставлю цели продолжать работать. Не могу сказать, что сейчас сильно загруженное время, но летом тренерская работа не прекращается, смотрю видео, анализирую его», – цитирует Брылина «РБ Спорт».
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