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Фетисов: Брылин в любой момент может заменить главного тренера «Нью-Джерси»

Фетисов: Брылин в любой момент может заменить главного тренера «Нью-Джерси»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Сергея Брылина в тренерский штаб «Нью-Джерси Дэвилз».

«Сергей – талантливый человек. Не случайно я его вызывал в сборную России, понимал, что это ответственный человек. Он прошёл хорошую школу ЦСКА со всех точек зрения, сейчас находится в системе «Нью-Джерси», и клубы НХЛ к таким специалистам бережно относятся. Думаю, из него получится хороший тренер.

Я знал, что рано или поздно он получит эту позицию, он много работал с фарм-клубом, хочу пожелать ему удачи на тренерском поприще. Он вдумчивый парень, и понятно, что играть на такой позиции в чекинг-лайн против сильнейших нападающих мирового хоккея сложно, поскольку нужно всё время думать.

Думаю, стратегия такова, что Сергей в любой момент может заменить главного тренера. Он вполне может стать главным тренером», – приводит слова Фетисова ТАСС.

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