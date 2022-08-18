Фетисов: Брылин в любой момент может заменить главного тренера «Нью-Джерси»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Сергея Брылина в тренерский штаб «Нью-Джерси Дэвилз».
«Сергей – талантливый человек. Не случайно я его вызывал в сборную России, понимал, что это ответственный человек. Он прошёл хорошую школу ЦСКА со всех точек зрения, сейчас находится в системе «Нью-Джерси», и клубы НХЛ к таким специалистам бережно относятся. Думаю, из него получится хороший тренер.
Я знал, что рано или поздно он получит эту позицию, он много работал с фарм-клубом, хочу пожелать ему удачи на тренерском поприще. Он вдумчивый парень, и понятно, что играть на такой позиции в чекинг-лайн против сильнейших нападающих мирового хоккея сложно, поскольку нужно всё время думать.
Думаю, стратегия такова, что Сергей в любой момент может заменить главного тренера. Он вполне может стать главным тренером», – приводит слова Фетисова ТАСС.
- 18 августа 2022
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