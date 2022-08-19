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«Калгари» официально подтвердил обмен Шона Монахана в «Монреаль»

«Калгари» официально подтвердил обмен Шона Монахана в «Монреаль»
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«Калгари Флэймз» обменял нападающего Шона Монахана и условный выбор в первом раунде драфта 2025 года в «Монреаль Канадиенс», сообщил клуб на официальном сайте.

«От имени «Флэймз» я искренне благодарю Шона за девять лет самоотверженной работы и настойчивости. Шон является великим игроком и превосходным человеком, который служил образцом уважения. Нашей команде и городу повезло, что у нас был такой игрок и представитель. Мы желаем Шону и его жене Бриттани всяческих успехов в новой главе их жизни и еще раз говорим спасибо», – приводит «Калгари» слова генерального менеджера Брэда Треливинга.

Ранее сообщалось, что «Калгари» обменивает 27-летнего Монахана с целью разгрузки платёжной ведомости для подписания соглашения с экс-форвардом «Колорадо Эвеланш» Наземом Кадри.

Всего на счету Монахана 656 встреч, 212 заброшенных шайб и 250 голевых передач при полезности «-46». В Кубке Стэнли Монахан провёл 30 игр, заработав 21 (10+11) балл при общей полезности «-6». В прошлом сезоне он набрал 23 (8+15) очка в 65 матчах НХЛ.

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